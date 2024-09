GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Görele Belediyesine ait Giresun İli, Görele İlçesi, Hendekbaşı Mahallesi, 35 ada, 2 parsel sayılı 146,25 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan toplam 1015,00 m² brüt alanlı zemin + 5 katlı bina satılacaktır.

İli : Giresun Ada No : 35 İlçesi : Görele Parsel No : 2 Mahallesi : Hendekbaşı Yüzölçümü : 146,25 m2 Şerhler/Açıklamalar : 1.Taşınmaz üzerinde kullanım vasfı mesken olan toplam brüt 1015,00 m2 kullanım alanına sahip betonarme bina bulunmaktadır. 2.Taşınmazın tapu sicilinde "Koruma Alanı Belirtmesi" vardır. 3.Taşınmaz, uygulama imar planında Ticaret + Konut kullanım vasfına sahip 6 katlı bölgede yer almaktadır. 4.Taşınmaz üzerinde bulunan binada sözleşme süresi 11.11.2026 tarihinde son bulacak olan kiracı bulunmaktadır.

2.İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Görele belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ikibin Türk lirası (2.000,00 TL) ücret karşılığında alınabilir. Kurumun www.gorele.bel.tr/duyurular web adresinden görülebilir.

3.İhale, 09/10/2024 Çarşamba günü saat 14.00'de Görele belediyesinin Kumyalı mahallesi. Cumhuriyet Meydanı. No: 12 adresinde bulunan hizmet binasında meclis toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

4.İhaleye çıkarılan taşınmazın tahmin edilen bedeli 9.950.000,00-TL (Dokuzmilyon Dokuzyüzellibin Türk lirası)'dır. İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 25'inci maddesi uyarınca muhammen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminatlarını aynı kanunun 26'ncı ve 27'nci maddelerine uygun olarak nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

5.İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri ihale dokümanı olarak idareye sunmaları zorunludur.

*Geçici teminatın yatırıldığına dair belgesi.

*İhale Dokümanı satın alındığına dair makbuz/dekont.

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu gösterir Nüfus cüzdanı sureti.

*Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden).

*Noterden tasdikli imza beyannamesi (Gerçek kişiler için); İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

*Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

*Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe'ye çevirmek zorundadır.

*İhale komisyonuna sunulan belgeler asıl ya da noter tarafından tasdikli nüshalar olmak zorundadır.

*İsteklilerin Görele Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş yada muaccel hale gelmiş borcu olmaması şarttır.

6.İstekliler tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde ihale tarihinde saat 12.00'a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundandır.

İlan olunur.

