EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre Kapalı Teklif (artırma) usulüyle, 11/10/2024 Cuma günü saat 11:00' da Belediyemiz Encümeni tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

No Mahalle Cinsi Ada/Parsel M2 Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati 1 Cumhuriyet Arsa 428/2 1.143,60 2.455.000,00 - TL 73.650,00 - TL 11.00 2 Cumhuriyet Arsa 429/1 3.735,00 10.555.000,00 - TL 316.650,00 - TL 11.15 3 Cumhuriyet Arsa 436/1 2.162,90 5.450.000,00 - TL 163.500,00 - TL 11.30 4 Cumhuriyet Arsa 436/4 2.089,37 4.885.000,00 - TL 146.550,00 - TL 11.45 5 Danişment Arsa 424/5 1.097,60 2.315.000,00 - TL 69.450,00 - TL 12.00 6 Danişment Arsa 428/5 612,51 1.370.000,00 - TL 41.100,00 - TL 12.15

*Cumhuriyet Mahallesi 428 ada 2 parsel ve 436 ada 4 parsel no'lu taşınmazlar; "Ezine – Merkez Bölgesi Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Konut Alanı'nda kalmakta ve Ayrık Nizam, 5 Kat, Tabanda % 30, toplamda Emsal 1.50 imarlı olup; 428 ada 2 parsel için ön bahçe: 7 mt., yan bahçe: 4 mt,'dir. 436 ada 4 parsel için ön bahçe:5 mt., yan bahçe: 4 mt.dir. Cumhuriyet Mahallesi 429 ada 1 parsel ve 436 ada 1 parsel no'lu taşınmazlar ise; "Ezine – Merkez Bölgesi Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Ticaret+Konut Alanı'nda kalmakta ve Ayrık Nizam, 5 Kat, Tabanda % 30 toplamda Emsal 1.50 imarlı olup; ön bahçe:7 mt., yan ve arka bahçe: 4 mt.'dir.

*Danişment Mahallesi 428 ada 5 parsel ile 424 ada 5 parsel no'lu taşınmazlar; "Ezine – Merkez Bölgesi Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında Konut Alanı'nda ve Ayrık Nizamdır. 428 ada 5 parsel; Tabanda % 40 toplamda Emsal 1.20, 4 Kat imarlı olup, ön bahçe:5 mt., yan ve arka bahçe: 3 mt'dir. 424 ada 5 parsel; Tabanda % 40 toplamda Emsal 1.50, 5 Kat imarlı olup, ön bahçe: 5 mt., yan bahçe: 3 mt.'dir.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nden 7.500 (yedibinbeşyüz) TL bedel ile temin edilebilir. İstenilen teminat ve Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1-Nüfus cüzdan sureti,

2-İkametgah belgesi,

3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

4-Temsil durumunda; satış ihalesi için noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

6- Şartname bedeli makbuzu,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

9- Şartname bedeli makbuzu,

Ezine Belediyesince İlan Olunur.

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