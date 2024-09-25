İ L A N
T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2023/314 Esas 20/09/2024
Konu : Gaiplik İlanı Hakkında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen,gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024
GAİPLİĞİ İSTENİLEN TC KİMLİK NO : 10393587736
ADI SOYADI : BURHAN SÖKMENCİ
BABA ADI : ŞEHAMETTİN
ANA ADI : GÜLLÜ
DOĞUM TARİHİ : 05/05/1975
DOĞUM YERİ : SOMKAYA/DOĞUBAYAZIT/AĞRI
İKAMETGAH ADRESİ : İLGİLİ KİŞİNİN MERNİS ADRESİ YOKTUR.
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