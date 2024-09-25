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DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:01 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 07:08
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 07:08

İ L A N

T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/314 Esas 20/09/2024

Konu : Gaiplik İlanı Hakkında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen,gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024

GAİPLİĞİ İSTENİLEN TC KİMLİK NO : 10393587736

ADI SOYADI : BURHAN SÖKMENCİ

BABA ADI : ŞEHAMETTİN

ANA ADI : GÜLLÜ

DOĞUM TARİHİ : 05/05/1975

DOĞUM YERİ : SOMKAYA/DOĞUBAYAZIT/AĞRI

İKAMETGAH ADRESİ : İLGİLİ KİŞİNİN MERNİS ADRESİ YOKTUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093640

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