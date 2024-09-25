T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/824 Esas 30/05/2024

İLAN METNİ

Davacı Hışman Karadağ tarafından yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Aşağıkarkutlu Mahallesi sınırlarında bulunan harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-04-A paftasında kayıtlı (Eski tapulama harici) 156Ada 4 -5- 7nolu parsel içindeA Harfi ile ile işaretli toplam20.123,82 m2'lik taşınmaz ve harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-04-Apaftasında kayıtlı(Eski tapulama harici) 156 Ada 1-2-7nolu parseller içinde B Harfi ile ile işaretli toplam11.850,03 m2 'lik taşınmaz; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Han Mahallesi sınırlarında bulunan harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-03-B paftasında kayıtlı154 Ada 2nolu parsel içinde (eski tapu dışı )A Harfiile işaretli19.484,90m2'liktaşınmaz;Harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle O40-A-03-B paftasında kayıtlı154 Ada 2nolu parsel içinde (eski tapu dışı )A Harfiile işaretli 25.289.03m2'lik taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içeresinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093265