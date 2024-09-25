T.C. AHLAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/107 Esas

İLAN

Davacı Zafer ANIK tarafından mahkememize açılan gaipliğe karar verilmesi davası nedeni ile; davacının babasının 1996-1997 yıllarından itibaren net tarihi bilinmemekle birlikte evden gittiğini ve o günden bugüne kendisinden bir haber alınamadığından iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bitlis ili, Ahlat ilçesi, Ovakışla köyü cilt no:26, hane no:108 BSN 4 sırasında kayıtlı Mehmet ve Zeynep'den olma 26608333876 TC kimlik numaralı Temo Anık hakkında bilgisi olanların mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri, belirtilen süre içerisinde , Temo Anık hakkında herhangi bir müracaat olmadığı ve bilgi verilmediği takdirde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/09/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 26608333876

ADI SOYADI : TEMO ANIK

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 06/03/1941

DOĞUM YERİ : YENİKÖY

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