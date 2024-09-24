T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Geyikli köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 14
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3093,72m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜRMÜZ SONTUR-24068186162 -
2- NEZAHAT AYDIN-17105417848
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/315 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024
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