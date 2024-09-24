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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 00:03 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 07:05
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
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0970678861 MARIO ALBENOV ATANASOV 2024091213Mfu0000009 202210202210 VZC ₺187.347,84 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
0970678861 MARIO ALBENOV ATANASOV 2024091213Mfu0000010 202201202212 VZC ₺799.451,74 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
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2721014281 DECHO ZLATOZAROV DECHEV 2024091213Mfw0000041 202208202208 VZC ₺67.887,19 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
2721014281 DECHO ZLATOZAROV DECHEV 2024091213Mfw0000036 202111202111 VZC ₺70.347,17 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
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6111815521 MASHKHURBEK MAMADALIEV 2024091213Mg00000002 202305202305 VZC ₺588.044,78 NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
6111815521 MASHKHURBEK MAMADALIEV 2024091213Mg00000006 202304202306 VZC ₺1.049.576,89 NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
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7540944201 OZODA SAYDALIEVA 2024091213Mg10000015 202306202306 VZC ₺468.386,98 PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7540944201 OZODA SAYDALIEVA 2024091213Mg10000022 202309202309 VZC ₺479.990,31 PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7540944201 OZODA SAYDALIEVA 2024091213Mg10000018 202308202308 VZC ₺480.749,38 PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7540944201 OZODA SAYDALIEVA 2024091213Mg10000029 202307202309 VZC ₺720.554,77 PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
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7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000056 202110202112 VZC ₺29.929,62 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000072 202110202110 VZC ₺30.223,06 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000066 202201202201 VZC ₺31.665,78 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000047 202101202112 VZC ₺54.525,79 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000058 202210202210 VZC ₺89.071,05 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000065 202205202205 VZC ₺128.236,61 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000064 202206202206 VZC ₺141.210,68 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000063 202207202207 VZC ₺156.139,88 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000062 202208202208 VZC ₺173.242,09 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
7691847793 RADOSTIN YURIEV SIMOV 2024091213Mg10000053 202204202206 VZC ₺224.539,41 SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
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7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091313Mg10000011 202203202203 VZC ₺17.590,93 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
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7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000052 202011202011 VZC ₺43.182,45 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091313Mg10000023 202007202009 VZC ₺52.360,22 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000067 202201202212 VZC ₺55.041,58 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000070 202201202203 VZC ₺55.041,58 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000054 202012202012 VZC ₺83.346,52 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000042 202104202106 VZC ₺85.332,68 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091313Mg10000007 202109202109 VZC ₺86.982,99 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000043 202107202109 VZC ₺164.714,26 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000039 202010202012 VZC ₺189.086,98 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000069 202001202012 VZC ₺241.447,20 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
7810873621 DRAGAN ILIEV SPASOV 2024091213Mg10000068 202101202112 VZC ₺300.992,57 SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000036 202212202212 VZC ₺83.674,67 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000034 202301202301 VZC ₺350.438,60 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000037 202211202211 VZC ₺361.391,38 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000033 202302202302 VZC ₺418.468,12 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000030 202305202305 VZC ₺689.713,79 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000031 202304202304 VZC ₺742.600,70 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000032 202303202303 VZC ₺827.603,33 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000039 202201202212 VZC ₺924.935,60 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091213Mg20000025 202304202306 VZC ₺1.193.595,41 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161319561 SAMIRA TAHERINIA 2024091313Mg20000029 202301202303 VZC ₺1.330.424,99 FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.""

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093091

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