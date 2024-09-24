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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0970678861
|MARIO ALBENOV ATANASOV
|2024091213Mfu0000007
|202208202208
|VZC
|₺85.967,18
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0970678861
|MARIO ALBENOV ATANASOV
|2024091213Mfu0000008
|202209202209
|VZC
|₺115.283,26
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0970678861
|MARIO ALBENOV ATANASOV
|2024091213Mfu0000011
|202207202209
|VZC
|₺167.708,70
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0970678861
|MARIO ALBENOV ATANASOV
|2024091213Mfu0000009
|202210202210
|VZC
|₺187.347,84
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|0970678861
|MARIO ALBENOV ATANASOV
|2024091213Mfu0000010
|202201202212
|VZC
|₺799.451,74
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000043
|202201202201
|VZC
|₺25.488,03
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000048
|202203202203
|VZC
|₺47.978,25
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000045
|202210202210
|VZC
|₺54.150,81
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000051
|202201202203
|VZC
|₺63.346,73
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000041
|202208202208
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|₺67.887,19
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
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|202111202111
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|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
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|202207202207
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|₺72.939,30
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|2721014281
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|202206202206
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|₺82.066,74
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
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|202112202112
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|₺86.663,02
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
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|202205202205
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|₺89.299,01
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|2721014281
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|202209202209
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|₺134.335,59
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|2721014281
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|202110202112
|VZC
|₺135.641,39
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000052
|202204202206
|VZC
|₺150.605,93
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000053
|202207202209
|VZC
|₺229.301,73
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000028
|202101202112
|VZC
|₺331.453,60
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|2721014281
|DECHO ZLATOZAROV DECHEV
|2024091213Mfw0000047
|202211202211
|VZC
|₺365.064,48
|SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|6111815521
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|2024091213Mg00000004
|202304202304
|VZC
|₺331.344,00
|NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
|6111815521
|MASHKHURBEK MAMADALIEV
|2024091213Mg00000001
|202306202306
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|₺340.103,48
|NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
|6111815521
|MASHKHURBEK MAMADALIEV
|2024091213Mg00000002
|202305202305
|VZC
|₺588.044,78
|NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
|6111815521
|MASHKHURBEK MAMADALIEV
|2024091213Mg00000006
|202304202306
|VZC
|₺1.049.576,89
|NİŞANCA MAH. KENNEDY CAD. İDO REVİR 23 /2 FATİH İSTANBUL
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|OZODA SAYDALIEVA
|2024091213Mg10000026
|202304202306
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|₺390.322,48
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|7540944201
|OZODA SAYDALIEVA
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|₺468.386,98
|PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7540944201
|OZODA SAYDALIEVA
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|202309202309
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|₺479.990,31
|PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7540944201
|OZODA SAYDALIEVA
|2024091213Mg10000018
|202308202308
|VZC
|₺480.749,38
|PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7540944201
|OZODA SAYDALIEVA
|2024091213Mg10000029
|202307202309
|VZC
|₺720.554,77
|PETROLİŞ MAH. DERİN KUYU SOK. NO.7 D.10 KARTAL/İSTANBUL – MERKEZ YABANCI ÜLKE
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|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|202201202203
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|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
|2024091213Mg10000056
|202110202112
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|₺29.929,62
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|202110202110
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|₺30.223,06
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|202201202201
|VZC
|₺31.665,78
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|202101202112
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|₺54.525,79
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|₺89.071,05
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
|2024091213Mg10000063
|202207202207
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|₺156.139,88
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|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
|2024091213Mg10000062
|202208202208
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|₺173.242,09
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
|2024091213Mg10000053
|202204202206
|VZC
|₺224.539,41
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
|2024091213Mg10000060
|202209202209
|VZC
|₺499.702,59
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7691847793
|RADOSTIN YURIEV SIMOV
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|202207202209
|VZC
|₺690.903,79
|SMOLYAN BÖLGESİ BİRİNDJİ DJUMLE NO:23 SMOLYAN BULGARİSTAN – MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000044
|202110202112
|VZC
|₺17.107,57
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000046
|202008202008
|VZC
|₺17.442,02
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000011
|202203202203
|VZC
|₺17.590,93
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000001
|202104202104
|VZC
|₺18.376,36
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000004
|202106202106
|VZC
|₺20.496,10
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000002
|202105202105
|VZC
|₺22.567,07
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000048
|202009202009
|VZC
|₺25.398,16
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000010
|202202202202
|VZC
|₺25.485,09
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000041
|202101202103
|VZC
|₺27.070,45
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000050
|202010202010
|VZC
|₺28.178,56
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000052
|202011202011
|VZC
|₺43.182,45
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000023
|202007202009
|VZC
|₺52.360,22
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000067
|202201202212
|VZC
|₺55.041,58
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000070
|202201202203
|VZC
|₺55.041,58
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000054
|202012202012
|VZC
|₺83.346,52
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000042
|202104202106
|VZC
|₺85.332,68
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091313Mg10000007
|202109202109
|VZC
|₺86.982,99
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000043
|202107202109
|VZC
|₺164.714,26
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000039
|202010202012
|VZC
|₺189.086,98
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000069
|202001202012
|VZC
|₺241.447,20
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|7810873621
|DRAGAN ILIEV SPASOV
|2024091213Mg10000068
|202101202112
|VZC
|₺300.992,57
|SMOLYAN BÖLGESİ MALİNA NO:25 SMOLYAN BULGARİSTAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
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|202212202212
|VZC
|₺83.674,67
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|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000034
|202301202301
|VZC
|₺350.438,60
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000037
|202211202211
|VZC
|₺361.391,38
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000033
|202302202302
|VZC
|₺418.468,12
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000030
|202305202305
|VZC
|₺689.713,79
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000031
|202304202304
|VZC
|₺742.600,70
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000032
|202303202303
|VZC
|₺827.603,33
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000039
|202201202212
|VZC
|₺924.935,60
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091213Mg20000025
|202304202306
|VZC
|₺1.193.595,41
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|8161319561
|SAMIRA TAHERINIA
|2024091313Mg20000029
|202301202303
|VZC
|₺1.330.424,99
|FERDOWSİ AVE. NO. 331 TAHRAN - MERKEZ YABANCI ÜLKE
|"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.""
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093091