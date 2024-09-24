İLAN

T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/507 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 1.. Sokak Atatürk Türkiye 63700 Viranşehir/ ŞANLIURFA

İLAN METNİ

Davacı TALİP BÜYÜKERTAŞ ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi Doğusu: Tapulama Harici taşınmaz, Batısı: Tapulama Harici yer, Kuzeyi: 569 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi: Tapulama Harici taşınmaz ile çevrili taşınmaz nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyetliği altında bulunan 772.93 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/507esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

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