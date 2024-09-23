İLAN

MUDANYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/29 Ort. Gid. Sat.

Mudanya Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.11.103 tarih ve 2017/341 esas 2023/1435 karar sayılı ilamı ile, Mudanya ilçesi İsmetpaşa mahallesi 1123 ada 5 parselde kayıtlı Tek katlı kargir binanın açık artırma yolu ile satışına karar verilmiştir.

Karar uyarında satışa esas olmak üzere yapılan değer tespitinde taşınmaza 3.643.850,00 TL değer takdir edilmiştir.24910468576 TC numaralı hissedar AHMET GÜRALP AKSOY un yapılan aramalara rağmen tebligat adresine ulaşılamadığından, ilanın tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayınlanmasına müteakiben 15 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılacağı, değer tespitine itiraz olunması halinde dosyamıza bildirmesi ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02092813