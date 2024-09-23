T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/182 Esas

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/227 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar Zahide Yıldız ve Emine Soylu adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde bulunan 14/10/2021 tarihli bilirkişi kurulu raporu eki krokide sarı renkte boyanarak A harfi ile işaretlenerek gösterilen 2.705,20 m2 yüz ölçümündeki tescil harici taşınmazın ve B harfiyle işaretlenerek gösterilen 2.387,43 m2 yüz ölçümündeki tescil harici taşınmaz.

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