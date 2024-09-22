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ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 07:03
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 07:03

T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2024/356, 357 ve 358

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 177 ada 165 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 197 ada 1 parsel,

Ordu ili Altınordu İlçesi Alınca Mahallesi 238 ada 52 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

20/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093155

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