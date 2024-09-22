MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 2020/86 Esas İLANDIR

Mahkememizin 28/03/2024 Tarih 2020/86 Esas 2024/108 Karar sayılı kararı ile; İzmir İli, Menderes İlçesi, Akçaköy Mahallesi 136 ada 4 parsel sayılı taşınmaz lehine, fen bilirkişisi, gayrimenkul değerleme uzmanı, ziraat mühendisi tarafından tanzim edilen 11.10.2022 tarihli rapora ekli krokide 4 nolu güzergah olarak gösterilen Menderes İlçesi, Akçaköy Mahallesi 136 ada 3 parsel sayılı taşınmazdan 3 metre genişliğinde 12,59 m²'lik Akçaköy Mahallesi 136 ada 6 parsel sayılı taşınmazdan 3 metre genişliğinde 115,65 m2'lik GEÇİT HAKKI TESİSİNE, karar verilmiş Dosyanın davalılarından Mustafa Kızı Hatice GÖKOĞUZ'un tüm araştırmalara rağmen adres bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle İzmir İli, Menderes İlçesi Akçaköy Mahallesi 136 ada 7 parsel maliki Hatice GÖKOĞUZ'a ilanen tebliği ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, AYRICA kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde karara karşı,İstinaf Kanun yoluna başvurmadığı taktirde ilamın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-31 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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