T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/94 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca;

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince "380kV Manavgat 380-Oymapınar Enerji İletim Hattı" güzergahında kalan taşınmazların irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 03/10/2017 tarih ve 21-360 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/10/2017 tarih ve 2630 sayılı yazısı ile onaylanmış ayrıca bir takım dosyalar bakımından 154 kV Manavgat- Manavgat HES Enerji İletim Hattı güzergahında kalan taşınmazlarda yine irtifak ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 30/12/1988 tarih ve 11947 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/05/1967 tarih ve sayılı yazısı onaylanmış ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK M. KARE 2024/94 E. MURİS DUDU ŞENOL, İSMAHAN ŞENOL, HATİCE NERGİZ, MEHMET NERGİZ, AYŞE NERGİZ, HALİL YÜKSEL, AHMET YÜKSEL, AHMET YÜKSEL, FATMA YÜKSEL, DÜRİYE ERŞEN, AYŞE SOYLU, FATMA KAYA, YUSUF MANAY VE DAVALILAR MEHMET ŞENOL VE DİĞERLERİ

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