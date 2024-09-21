T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32761908-2022/29-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 13/03/2023 tarih 2022/29 Esas 2023/139 Karar sayılı ilamı ile sanık HakanGündoğdu hakkında müşteki Mehmet AliGündoğdu'ya yönelik dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı beraatinekarar verilmiş, kararın Cumhuriyet SavcısıtarafındanistinafedilmesinedeniyledosyanınİstanbulBölgeAdliyeMahkemesi34.Ceza Dairesine gönderilmesi neticesi 10.06.2024 tarih2024 / 492Esas 2024 / 793Kararsayılı ilamıyla "Şikayetçi Konuk Et ve Dondurulmuş Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.'ne gerekçeli kararın ve O yer Cumhuriyet savcısının istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin bir örneğinin henüz tebliğ edilmediği belirtilerek ikinci kez yeniden tevdii kararı verilmesine mahal bırakılmaksızın;

Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin2015/159 Esas, 2018/80 sayılı kararında da belirtildiği üzere; "7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 10/2. maddesine göre bilinen en son adreste tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde yer alan adresi araştırılarak buraya tebligat yapılması, bunun da bulunmaması halinde, kendisine daha önce kanuni usullere göre tebligatyapılmış olması şartı ile aynı adrese anılan yasanın 35. maddesine göre tebligat yapılması, daha önce kendisine tebligat yapılan adresin de olmaması halinde ise, adres araştırması ile yeni adres tespitine çalışılıp, bulunamaması halinde ilanen tebligat yapılması gerektiği"ne karar verildiğinden;

13.03.2023tarihliGerekçeli karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şikayetçi "Konuk Et ve Dondurulmuş Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti."'ne tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veya ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 19.09.2024

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