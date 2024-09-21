T.C.İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/260 Esas 10/09/2024 İLAN

Davacı , SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , AYHAN BERMEK, SADİYE HANDE BERMEK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;

Mahkememizce "davalı olan AYHAN BERMEK"in adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına" karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesinde; davalı Ayhan Bermek'in, Muğla İli, Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi, 387 Ada, 8 Parsel'de kain iki katlı betonarme bina ve tarla niteliğindeki taşınmazının 1/2 hissesini davalı öz kızı Sadiye Hande Bermek'e devrettiğini, bu nedenlerle, söz konusu tasarrufun iptali ile İİK'nun 283/1 maddesinin kıyasen uygulanarak tarafına taşınmaz haciz ve cebri satış yetkisi verilmesine, yargılama masrafıve vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılar üzerinden bırakılmasını talep etmiş olup mahkememizce hazırlanan 10/08/2023 tarihli tensip tutanağı ile HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ile ayrıca, davacı vekili Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gündoğan Köyü, Gündoğan Mahallesi,387 ada,8 parselde kain iki katlı betonarme bina ve tarla niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesinin davalılar arasındaki devrine ilişkin, öncelikle müvekkili şirketin alacak miktarı olan bedeller toplamı üzerinden, İstanbul 3. İcra Müdürlüğü'nün 2023/11330 Esas sayılı dosyasında infaz edilmek üzere ihtiyaten haczi talep edilmiş, mahkememizce 09/08/2023 tarihinde davalılar Ayhan Bermek (T.C.50584202376), Sadiye Hande Bermek (T.C.50578202504), adlarına kayıtlı olması halinde, toplam 100.000,00-TL nakdi yada muteber bir bankanın kayıtsız, şartsız, kesin ve süresiz bir teminat mektubu karışılığında; dava konusu muğla ili, bodrum ilçesi gündoğan mahallesi, 387 ada, 8 parsel'de kain iki katlı betonarme bina ve tarla niteliğindeki taşınmazın sadece davalı payları üzerine, istanbul 3. icra dairesi 2023/11330 esas sayılı icra takip dosyasındaki alacak ve ferilerini hiçbir ahvalde geçmemek üzere, iik'nın 257. vd maddeleri gereğince ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş olmakla, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, kabul edilen ihtiyati haciz talebi yönünden 1 hafta içerisinde Mahkememize itiraz yasa yolu, reddedilen ihtiyati haciz talepleri yönünden ise 2 hafta içinde İstanbul Bam istinaf yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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