Örnek No:54*

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2024/9 İFLAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Tasfiyeye esas aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınırın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.748.320,00 1 Taşınır 1 Adet Cutter Kesim Makinesi 50.550,00 1 Taşınır 1 Adet Kumaş Açma Makinesi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:36

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 104.850,00 699 Taşınır 699 Kilogram süprem kumaş 44.010,00 326 Taşınır 326 Kilogram Süprem Kumaş 654.940,00 5038 Taşınır 5038 Metre Süprem Kumaş

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:37

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02092738