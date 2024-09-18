T.C.KOZAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/966-Ceza Dava Dosyası

-İLAN-

Mahkememizin 27.02.2024 tarih, 2022/966 esas, 2024/203 karar sayılı dosyasında, silahla basit yaralamaya teşebbüs suçundan mağdur sanık Erkut ve Nazan kızı, 15.01.2000 doğumlu, Kozan İlçesi Aslanlı köyü nüfusuna kayıtlı, 18490122164 T.C. Kimlik Numaralı EZGİ NUR ÖZLEN hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın TCK'nın 86/2-1 maddesi ve TCK'nın 52/2 maddesi gereğince 2.100,00.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına verilmiş olup, yine mağdur sanık Ekmel Sedefoğlu hakkında yapılan yargılama sonucunda, 6 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, sanık tarafından bu ceza istinaf edilmiştir. Tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığından kararın ve karşı tarafın istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen karar ve istinaf dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile verilen karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ve istinaf dilekçesine karşı aynı şeklide 7 gün içerisinde cevap verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.09.2024

Basın No: ILN02090574

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