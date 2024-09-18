T.C.

BURSA

20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/284

KARAR NO : 2023/2807

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numurası yazılı 13/01/2022 tarihli kararıyla ;

1-Açılan davanınHer ne kadar sanıklar hakkında bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK nun 37/1. Maddesi delaletiyle 142/2.e maddesi kapsamında cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların hakkında dava dışı sanıklar ile birlikte katılana yönelik davaya konu 10/11/2019 tarihli katılanın hesabından hesap bilgileri ele geçirilerek 50.000 TL kredi oluşturularak 28.000 TL sinin alındığı iddiası ile mahkememizde devam eden yargılama konusu eylemin Gebze 9. ASCM'nin 2020/394 esas sayılı dosyasında sekiz farklı müştekisinin bulunduğu, müştekilerden birinin dosyamız müştekisi Ramazan Aydın olduğu, dosyada 27 sanık bulunduğu, dosyamız sanığı Mehmet Tahir Bilir ve İhsan Demir'in dosyada sanık olarak bulundukları, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak suçlarından kamu davası açıldığı, iddianamenin içerisinde eylem 6 olarak müştekimiz Ramazan Aydın'ın hesap adres ve kimlik bilgileri ele geçirilerek adına hat geçişi yapılmak suretiyle ikizlenen gsm numarası üzerinden banka hizmetleri aranmak suretiyle sim kart değişikliği blokesinin kaldırılarak internet bankacılığı üzerinden 50.000 TL kredi çekildiği, sanıkların ele geçirdikleri, gsm hattını diğer sanıkların fotoğraflarını kullanmak suretiyle oluşturulan sahte nüfus cüzdanları ile operatör değişikliği yapılarak bloke kaldırılmak suretiyle suça konu paraların nakte çevrildiği, bu bağlamda Mehmet Halil Mutlu liderliğinde İhsan Demir, Mustafa Büyükelçi'nin lider yardımcısı Mehmet Tahir Demir, Vasfettin Erman ve Faik Kele'nin yöneticilik yaptığı, organizasyon sağladıkları, Hamit Acar, Mahir Yalman ve Ahmet Günay'ın talimatlar doğrultusunda eylemleri gerçekleştirdiği, mahkeme kararı ile yapılan iletişim tespitinde sanıklar İhsan Demir, Mehmet Halil Mutlu, Mehmet Tahir Bilir arasında geçen konuşmaların, bu işlemlere yönelik olduğu iddiası ile 10/07/2020 tarihinde Gebze C.Başsavcılığınca kamu davası Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesine açıldığı davanın 2020/394 esas sayılı dosyada derdest olduğu duruşmasının 11/01/2022 olduğu uyap üzerinden getirtilen dosya kayıtlarından anlaşılmakla mahkememize sanıklar hakkında 05/03/2021 tarihinde Bursa C.Başsavcılığının 2021/7801 esas sayılı iddianamesi ile kamu davası açıldığı, Gebze 9. ASCM'nin 2020/394 esas sayılı dosyasında iddianame tarihinin 10/07/2020 olduğu dikkate alındığında bu nedenlerle aynı fiil nedeniyle aynı sanıklar için derdest dava bulunduğundan 5271 sayılı CMK nun 223/7 maddesi gereğince sanıklar hakkındaki atılı suçtan açılan davanın AYRI AYRI REDDİNE, ilişkin gerekçeli karar,

2-İş bu karara Katılan RAMAZAN AYDIN vekili Avukat Süleyman NAil ABAY tarafından 22/02/2024 tarihinde Müşteki Ramazan Aydın'ın suça konu banka hesabı Akbank Bursa CarrefourSA şubesinde bulunmaktadır. Suç yerinin ilgili mevzuata göre müştekinin banka hesabının bulunduğu şube olduğu açık olmakla, BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN 2019/88696 SORUŞTURMA, 2021/7801 ESAS, 2021/5835 İD. SAYILI İDDİANAMESİNDE SUÇ YERİNİN BURSA OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR. BUNUN YANINDA KATILAN MÜVEKKİLİN YERLEŞİM YERİ DE BURSA'DIR. İlgili suçun kovuşturmasında yetkili mahkeme CMK 12/1 "...DAVAYA BAKMAK YETKİSİ, SUÇUN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİNE AİTTİR..."ve 12/6 "...BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN, BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ YA DA BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARDA MAĞDURUN YERLEŞİM YERİ MAHKEMELERİ DE YETKİLİDİR.

..." hükümleri uyarınca Bursa Mahkemeleridir. Müvekkile karşı işlenmiş olan suçun kovuşturmasında yetkili Mahkemenin Bursa Mahkemeleri olduğu tartışmadan uzak olup, suçun yargılamasının Bursa Mahkemelerinde devam etmesi gerektiği izahtan varestedir. Hal böyleyken Yerel Mahkeme tarafından verilmiş olan davanın reddi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu açıktır şeklindeki istinaf başvuru dilekçesi,

3- Sabri ve Remziye oğlu, 17/12/1983 SİLVAN doğumlu, DİYARBAKIR, SİLVAN, AKYOL mah/köy nüfusunda kayıtlı Sanık İHSAN DEMİR e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02089910

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