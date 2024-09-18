T.C. BAKIRKÖY 52.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2015/307 Esas

Karar No : 2016/441 Karar

Sanık Ahmet EGE hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alnmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, suçundan Mahkememizin 13/07/2016 tarih 2015/307 Esas 2016/441 Karar sayılıkararı ile Remzi ve Hanım oğlu, 10/09/1984 doğumlu, sanık Ahmet EGE hakkında Türk Ceza Kanunu'nun142/2-h maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada 4 Yıl 10 Ay 10 Gün HapisCezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen kararın sanık Ahmet EGE'nin bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içindekarara karşıYargıtay'a temyizkanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızınkesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.09.2024

Basın No: ILN02090319

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