T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/41 Esas

KARAR NO : 2024/184

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2024 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdurrahman ve Cemile oğlu, 10/10/1990 doğumlu, Diyarbakır, Çüngüş, Yukarışeyhler mah/köy nüfusuna kayıtlı SELÇUK DEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024

Basın No: ILN02089726

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