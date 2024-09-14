DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI

1- İlimiz, Demirözü İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 2 adet taşınmazın satış ihaleleri 27.09.2024 tarihleri arasında, hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Demirözü Milli Emlak Şefliği Makam odasında yapılacaktır. 2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Demirözü Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir. 3- İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyaları için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile Kanuni ikametgah belgesi ve kimlik belgesi suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 4- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 5- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 6- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- Satışlarda 1.000,00 TL'yi aşan taşınmaz mallar için satış bedelinin ¼'ü peşin olmak üzere koşullara göre, 2 yılda 8 eşit takside kadar taksitlendirilebilir. 8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedelinin: 5.000.000,00 TL' ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000,000,00 TL ye kadar olan kısım için % 0,005 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi aşan kısımlar için % 0,0025 (Onbinde yirmibeş) Döner sermaye bedeli alınacaktır. 9- İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. 10- İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur. 0(458) 411 6805.