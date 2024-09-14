T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/191 Esas

: 2023/618 Karar

İLAN

Sanık Abuzer NİZAMİ hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Resmi Belgede Sahteciliksuçundan Mahkememizin 30/11/2023 tarih 2022/191 Esas, 2023/618 Karar sayılıkararı ile MuhammetAmin ve Şirini oğlu, 01/01/2003 Afganistan doğumlu Abuzer NİZAMİ hakkında açılan kamu davasında sanık Abuzer NİZAMİ hakkında TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5.fıkrası uyarınca sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen karar, sanık Abuzer NİZAMİ'nin bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 267 ve 268.maddeleri gereğince 7 gün içinde Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz talebi mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.12.09.2024

Basın No: ILN02088891

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