T.C. BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20133065-2022/10-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen tebliğ

İ L A N

Parada Sahtecilik (197/1) suçundan sanık Abdulkadir ve Hude oğlu, 01/01/2000 Halep doğumlu, (Yabancı Kimlik No:99258643152 ) FAYSAL EL İLSAN hakkındayapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizin 02/07/2024 tarih, 2022/10 esas, 2024/365 karar sayılı kararıyla sanığın 2 YIL HAPİS VE 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup gıyabında verilen karar, sanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememiş olup

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık FAYSAL EL İLSAN için İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024

Basın No: ILN02088898

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