T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/106

KARAR NO : 2024/235

Süleyman ve Kerime oğlu, 13.11.2003 doğumlu, sanık TALHA ÖZ hakkında Mahkememizin 14.05.2024 tarihli 2023/106 esas 2024/235 karar sayılı dosyasında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında kanunun 13/1,TCK62/1,53/1-a, b, c, d, e, TCK 52/2, 54 maddeleri uygulanarak 10 Ay Hapis ve 500 TL Adli Para cezası verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.12/09/2024

Basın No: ILN02089139

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