T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/164 Esas

KARAR NO : 2023/566

Karşılıksız Yararlanma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 6.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İsmail ve Necla oğlu, 03/12/1989 Seyhan doğumlu sanık Çağlar AYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/09/2024

Basın No: ILN02088899

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