T.C. KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/410

DAVALI : OSSAMA ALSHAAR-Kamal oğlu 21/03/1984 doğumlu, Suriye Uyruklu

Davacı Razan Zayed tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasında; tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin anneye verilerek, çocuklar için aylık 6.000 TL nafakaya hükmedilmesinin talep edildiği, dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edilemediği, mahkemece yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02088272

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