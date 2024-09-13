İ L A N
T.C
GÖLHİSAR KAYMAKAMLIĞI
GÖLHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
|SIRA NO
|
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLE
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|HAZİNE HİSSESİ (m²)
|İMAR DURUMU
|FİİLİ DURUM
|TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|
BURDUR
|
Gölhisar
|
Konak
|Arsa
|680
|3
|
1.411,10
|1.222,78
|Gelişme Konut Alanı
|İşgalli
|4.405.000,00
|1.101.250,00
|30/09/2024
|14:00
- Yukarıdaki bilgileri yer alan taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur İli Gölhisar Kaymakamlığı giriş katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye'de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
- Şartname ve ekleri Gölhisar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
- Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. Talep edilmesi halinde taşınmazın ihale bedelinin ¼ ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında; ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
- 18. sırada yer alan taşınmazın üzerinde bulunan muhdesat için 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesine göre işlem yapılacaktır.
- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- İşgalli taşınmazdan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Tel :0 248 411 40 80)
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02086101
#ilan.gov.tr