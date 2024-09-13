T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/355 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/355 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve özet şeklinde önemli vasıfları:

Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mah., 2099 Ada, 2 Parsel nolu 1.045,61 m² yüzölçümlü "9 Katlı Betonarme Bina ve Arsası" vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan, 201/5496 arsa paylı, 1. Kat, 2 Nolu Bağ. Bölümün (Mesken) 1/1 hissesinin borçlu adına kayıtlıdır.

İmar ve Ruhsat Durumu: 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında 8 kat blok nizam yapılaşma koşullu ticaret alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Taşınmazın İncelenmesi ve Değerlemesi: İhsaniye Mah., İsmetiye Cad., No:25 Kat:1 D:2 Nilüfer/BURSA adresinde yer almaktadır. Tek bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, kapalı otoparkı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup toplam 9 kattan oluşmaktadır. Binanın giriş katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılmak olan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvarları sıvalı, mantolamalı ve boyalı, bir kısmı alüminyum kompozit panel kaplı, giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşif tarihinde halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire mimari projesine göre hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri ahşap renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta ankastre alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları tamamen seramik kaplı olup klozet, duşakabin ve dolabı mevcuttur. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Nilüfer Belediye Başkanlığının yazı ekinde yer alan mimari projesinin kat mülkiyetine esas mahal listesine göre net alanı 139,00 m², brüt alanı 201,00 m²'dir.Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 7-8 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu:Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

AYRINTILAR SATIŞ İLANINDADIR

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02088488

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