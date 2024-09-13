ANTALYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2021/362

KARAR NO : 2024/212

Mahkememizin 2021/362 Esas, 2024/212 Karar sayılı ilamı ile sanık Reşat TURGUT hakkında; Nitelikli Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nun 37 delaletiyle TCK'nun 158/1-L-sonmaddesi gereğince neticeten 5 Yıl Hapis Hapis ve 25.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Remzi ve Ayşe oğlu, 13/10/1976 İstanbul doğumlu, Sinop, Saraydüzü, Cuma Kayalı mah/köy nüfusunda kayıtlı Reşat TURGUT'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, yasal süre içerisinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.10/09/2024

Yazı İşleri Müdürü Başkan 33345

102925

Basın No: ILN02088031

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