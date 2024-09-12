İLAN T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO :2024/159 Esas

DAVALI : Egepol Çevre Tasarım Gıda Tabldot Temizlik Özel Güvenlik Ve Destek Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Vergi No:3250194222 Ticaret Sicil No: 17636 Mersis No:0325019422200001

Cami Sk. Barış Apt. A Blok No:9 Ofis Merkez/DİYARBAKIR

Davacı SGK tarafından şirketiniz adına ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin alacağının ve iş bu alacaklardan kaynaklı vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan sorumlulukları oranında Rücuen Tazmini istemine ilişkin dava açılmış olup;

Mahkememizce, dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

10/06/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın davalı alt işverenlere rücu hakkının bulunduğu, davalı ve dava dışı alt işverenlerden toplam 26.610,47 TL tutarındaki ödemeyi rücu edebileceği, davalının tam sorumluluğu halinde 1.115,99 TL, 1/2 oranında sorumluluk halinde ise 558,00 TL oranında sorumluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02088205

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