T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazlar hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ

3) İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 343 20 20 – 444 41 10 (Dahili 1221)

5) Şartname Bedeli: 3.000,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,(Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7) İhale dosyasının ve teklif mektubunun en geç 30.09.2024 Pazartesi günü saat 16:30' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK OLAN ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR

Sıra No İlçesi Mahalle Ada Par sel Yüz ölçümü (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale tarihi ve Saati 1 Başiskele Bahçecik 336 6 732,73 Konut Alanı 8.100.000,00 TL 243.000,00 TL İhale 01.10.2024 tarihinde Saat:11:00 'de liste sırasına göre gerçekleşecektir. 2 Başiskele Kılıçarslan 1875 9 450,59 Konut Alanı 4.200.000,00 TL 126.000,00 TL 3 Başiskele Kılıçarslan 1874 8 607,06 Konut Alanı 5.700.000,00 TL 171.000,00 TL 4 Başiskele Kılıçarslan 1875 13 889,32 Konut Alanı 8.350.000,00 TL 250.500,00 TL 5 Başiskele Kılıçarslan 1875 12 797,72 Konut Alanı 7.500.000,00 TL 225.000,00 TL 6 Başiskele Sepetlipınar 937 4 860,14 Ticaret Alanı 10.300.000,00 TL 309.000,00 TL 7 Başiskele Sepetlipnar 940 15 302,69 Ticaret Alanı 3.650.000,00 TL 109.500,00 TL 8 Başiskele Döngel 552 3 685,04 Konut Alanı 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 9 Başiskele Döngel 553 6 525,69 Konut Alanı 4.200.000,00 TL 126.000,00 TL

SATIŞI YAPILACAK MESKEN VASIFLI TAŞINMAZLAR

Sıra no İlçe/Mahalle Ada/ Parsel Blok/Kat/ Bağımsız Bölüm No Nitelik Muhammen bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Tarih Saat 10 Başiskele/ Havuzlubahçe 1835/1 7.Blok/2. Bodrum/ 1 no.lu Bağımsız Bölüm Mesken (2+1) 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL İhale 01.10.2024 tarihinde Saat:11:00 'de liste sırasına göre gerçekleşecektir. 11 Başiskele/ Havuzlubahçe 1835/1 7.Blok/2. Bodrum/ 2 no.lu Bağımsız Bölüm Mesken (2+1) 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

Basın No: ILN02088264

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