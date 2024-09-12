T.C. ANKARA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2018/365 Esas

KARAR NO : 2024/289

Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2024 tarihli ilam ile Gazi ve Fatma oğlu 01/01/1996 İdlip doğumlu 99716362182 Yabancı Kimlik numaralı Semir ELALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış olmakla;

Sanık hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son, 3/5, 3/10-son, 3/23, TCK. 62, 52/2 maddeleri uyarınca 1 YIL 3 AY HAPİS ve 40 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK 51/1-b maddeleri uyarınca verilen hapis cezasının TECİLİNE, 1 YIL 3 AY DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

Suça konu kaçak eşyanın 5607 Sayılı Yasanın 13/1 madde delaletiyle TCK 54/4 maddesi gereğince Müsaderesine,

Suça konu 05 KF 775 ve 60 ZB 096 plakalı suçta kullanılan araçların dosya kesinleşince 5607 Sayılı Yasanın 13/1 madde delaletiyle TCK 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

518,05 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Katılan kurum kendini vekil ile temsil ettirdiğinden takdir edilen 17.900,00 TL ücret vekaletinin sanıklardan eşit olarak alınıp katılan kuruma verilmesine karar verilmişolup iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememizce tutanak tutulmak üzere beyanda bulunmak suretiyle,yargı sınırları dışında bulunuyor ise bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile sanık ceza evinde ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer Cezaevi Müdürlüğü aracılığı ile mahkememize gönderilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasal yollara başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, 7201 Sayılı Tebliğat kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02087437

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