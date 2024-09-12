Örnek No:55*

T.C.

İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, Köyiçi mevkii Mevkii, 3082 Ada, 3 Parselde kayıtlı (iki adet) avlulu kargir ev.

Adresi : Çiçekli Mahallesi Köyiçi Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 370,72 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, Çaylar Mevkii Mevkii, 3018 Ada, 41 Parselde kayıtlı (üzerinde hayvan barınağı/çelik karkas depo bulunan) tarla,

Adresi : Çiçekli Mahallesi Çaylar Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 3.875,50 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.825.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel İznik Ovası Koruma Alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, Boyalık Mevkii Mevkii, 3081 Ada, 2 Parselde şeftalilik vasfı ile kayıtlı kapama zeytin bahçesi.

Adresi : Çiçekli Mahallesi Boyalık Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 5.082,42 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.082.420,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel İznik Ovası Koruma Alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:44

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, Küfüdibi Mevkii Mevkii, 3009 Ada, 22 Parselde şeftalilik vasfı ile kayıtlı erik ve sebze bahçesi.

Adresi : Çiçekli Mahallesi Küfüdibi Mevkii İznik / BURSA

Yüzölçümü : 5.593,55 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.195.162,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel İznik Ovası Koruma Alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 12:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 12:04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 12:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02087554

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