İLAN

T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/72 Esas

Malatya ili Arapgir ilçesi Alıçlı Mahallesi 106 Ada 206 Parsel'e eklenen kısımdan dava konusu taşınmazla ilgisi olmayan üçüncü şahıs tarafından yapılan mesken amaçlı yapı olduğu, yapının tarihine göre Hazine'nin hak ve menfaaitinin oluşabileceğinden kadastro yenileme çalışmaları ile oluşturulan ve evveliyatı 640 parselin sınırlarının genişletilerek yeni 106 ada 26 parsel'in sınırları içerisine alınan ve Hazine'ye ait tapulama harici olan alanın tapusunun iptali ile Hazine adına tescili istenmekle ;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dahili davalı İSMALİ İNCİ'ye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02087742

#ilan.gov.tr