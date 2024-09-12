ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1252 Esas

KARAR NO : 2024/255

Davacılar NURCAN TUZCUOĞLU, UĞUR KEŞKEK, TUZCUOĞLU İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; tebliğ yerine geçmek üzere aşağıdaki hususların ilanen tebliği gerekmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Ankara ili, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mah., 28373 ada, 1 nolu Parsel sayılı, B Blok 37 numaralı bağımsız bölüm olan taşınmazın üzerindeki muhdesatlar ve takyidatlarla beraber UMUMA AÇIK ŞEKİLDE AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

SATIŞ BEDELİNİN PAYDAŞLAR ARASINDA PAYLARI ORANINDA PAYLAŞTIRILMASINA,

2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harç alınmasına;

3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 323 ve devamı maddeleri uyarınca davacı tarafından karşılanan ‭87,20TL ilk masraflar, ‭‭‭4.971,24‬TL sair ‭ masraflar ‭‭‭‭‭olmak üzere toplam ‭‭5.058,44‬TL yargılama giderinin payları oranında hissedarlara aidiyetine;

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa resen iadesine;

4-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince hesap edilen 17.400,00'erTL vekalet ücretinin kendini vekille temsil ettiren davacı/davalılar lehlerine taktiriyle paydaşlara hisseleri dikkate alınarak aidiyetine;

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna başvurma hakkı açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02086837

#ilan.gov.tr