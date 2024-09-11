TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Kırklareli il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 07.05.2021 tarih, 14-1856 karar, 07.05.2021 tarih, 14-1755 karar, 09.05.2023 tarih, 12-913 karar, 09.05.2023 tarih, 12-908 karar ve 30.05.2023 tarih, 16-1108 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|22
|ENGİN KENT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|
VİZE
|DÜZOVA
|141
|22
|ENGİN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
|-
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|KEZİBAN ERDİL
|YAŞAR EŞİ
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|ŞAHBAZ ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|ESMA ERDİL
|YAŞAR GELİNİ
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|HATİCE ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|HATİCE ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|ELMAS ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|HATEM ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|141
|19
|EMİNE ERDİL
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|142
|7
|YÜCEL SEZER
|YAHYA
|VİZE
|DÜZOVA
|142
|7
|VAHİT TAHİROĞLU
|FİLİT
|VİZE
|DÜZOVA
|107
|1
|FERİDE
|MUSTAFA EŞİ
|VİZE
|DÜZOVA
|106
|22
|MEHMETALİ ERDEM
|BEKİR
|VİZE
|DÜZOVA
|106
|43
|MUSTAFA
|KERİM
|VİZE
|DÜZOVA
|106
|43
|NACİYE
|MUSTAFA EŞİ
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|64
|KADRİYE GÖK
|ALİ
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|64
|ÜZEYİR GÜNEŞ
|DEMİR
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|64
|NAZMİYE ŞAHİN
|YAŞAR
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|FATME VAROL
|İBRAHİM
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|MEHMET VAROL
|İSMAİL
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|AYTEN VAROL
|İSMAİL
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|AYNUR VAROL
|İSMAİL
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|MELEK CEYLAN
|HASAN
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|65
|MELEK CEYLAN
|HASAN
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|57
|YAKUP
|KAZIM
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|57
|DEMİR
|MÜMİN
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|57
|KAZIM
|YAKUP
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|57
|AYŞE
|MÜMİN
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|56
|AYŞE
|HÜSEYİN ANNESİ
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|53
|HASAN TARCAN
|HÜSNÜ
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|53
|BİNNUR BOZKURT
|CEVDET
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|53
|NESRİN TARCAN
|AHMET
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|53
|SANİYE TARCAN
|NURİ
|VİZE
|DÜZOVA
|103
|53
|SERKAN TARCAN
|NURİ
|VİZE
|DEVLET
|630
|78
|ZEHRA KURÇAK
|RAHİM
|VİZE
|DEVLET
|630
|78
|HANİFE KURÇAK
|RAHİM
|VİZE
|DEVLET
|630
|75
|SEBİLE İPER
|SÜLEYMAN EŞİ
|VİZE
|OKÇULAR
|129
|5
|ÇİFTÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|VİZE
|OKÇULAR
|129
|2
|ÇİFTÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|
VİZE
|OKÇULAR
|130
|23
|DURGUNLAR KUYUMCULUK GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İÇ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|
VİZE
|OKÇULAR
|130
|22
|DURGUNLAR KUYUMCULUK GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İÇ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|-
|VİZE
|OKÇULAR
|130
|18
|RAFET DUMAN
|SAFET
|VİZE
|OKÇULAR
|130
|18
|RUKİYE SEVGİ
|HÜSNÜ
|VİZE
|OKÇULAR
|130
|18
|RAFET DUMAN
|SAFET
|VİZE
|OKÇULAR
|130
|20
|CEMALETTİN DALKILIÇ
|GAFUR
|VİZE
|HASBUĞA
|122
|5
|MEHMET AKYOL
|HÜSEYİN
|VİZE
|HASBUĞA
|129
|1
|MURAT ÖZCAN
|NAZMİ
|VİZE
|HASBUĞA
|129
|1
|EMİR TEKİN
|BEKİR
|VİZE
|HASBUĞA
|129
|1
|YAŞAR SELİM TEKİN
|BEKİR
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|ALİ NAZMİ CENGİZ
|ARİF
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|CENGİZ CENGİZ
|ALİ NAZMİ
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|HASAN OLGUN
|ARSLAN
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|MEHMET HANÇER
|BAYRAM
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|RECEP OLGUN
|HÜSEYİN
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|REFİK AKÇAY
|TEVFİK
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|FİKRET TUNCEL
|ZİYA
|VİZE
|ÇÜVENLİ
|110
|21
|ZAFER SÖNMEZ
|KEMAL
|VİZE
|TOPÇUKÖY
|124
|26
|NASUH GÜNAYDIN
|MÜMİN
|VİZE
|TOPÇUKÖY
|124
|26
|AHMET GÜNAYDIN
|NASUH
|VİZE
|TOPÇUKÖY
|124
|26
|ÜMMÜŞ GÜNAYDIN
|MUSTAFA
|VİZE
|TOPÇUKÖY
|124
|26
|SEBAHAT ERYILMAZ
|HASAN
|VİZE
|MÜSELLİM
|103
|15
|SADİ ŞEN
|CEMAL
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|28
|MUSTAFA BEKTAŞ
|OSMAN
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|19
|EŞREF
|-
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|19
|NEDİM
|-
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|15
|FATME ÖZTÜRK
|AHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|15
|ARİF ÖZTÜRK
|ŞABAN
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|6
|NECİBE TÜRKYILMAZ
|-
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|NAZMİ KIZILTO
|İBRAHİM
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|CEMİLE CANBAZ
|SALİH
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|İSMET KIZILTO
|SALİH
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|SALİH KIZILTO
|SALİH
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|KADRİYE BOYLU
|SALİH
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|TALİP EROĞLU
|YAHYA
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|HATİCE EROĞLU
|YAHYA
|VİZE
|HASBUĞA
|135
|5
|HASAN EROĞLU
|YAHYA
|VİZE
|HASBUĞA
|136
|4
|TEKİN GÜNEŞ
|FETHİ
|VİZE
|HASBUĞA
|130
|18
|HÜSEYİN
|ALİ
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|ALİ NAZMİ CENGİZ
|ARİF
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|CENGİZ CENGİZ
|ALİ NAZMİ
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|HASAN OLGUN
|ARSLAN
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|MEHMET HANÇER
|BAYRAM
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|RECEP OLGUN
|HÜSEYİN
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|REFİK AKÇAY
|TEVFİK
|VİZE
|HASBUĞA
|131
|11
|FİKRET TUNCEL
|ZİYA
|VİZE
|HASBUĞA
|111
|52
|İDRİS PEHLİVAN
|MEHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|111
|53
|İDRİS PEHLİVAN
|MEHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|111
|54
|İDRİS PEHLİVAN
|MEHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|53
|HATİCE AYDIN
|OSMAN
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|31
|KADİR AYDIN
|RAİF
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|31
|BİLAL GÜLER
|ENVER
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|31
|FEHİM AYDIN
|FEHİM
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|HATİCE AYDIN
|OSMAN
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|MEHMET AYDIN
|İDRİS
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|GÜLTEN AKSOY
|MEHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|KADİR AYDIN
|RAİF
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|BİLAL GÜLER
|ENVER
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|32
|FEHİM AYDIN
|FEHİM
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|MEHMET AYDIN
|İDRİS
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|GÜLTEN AKSOY
|MEHMET
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|HATİCE AYDIN
|OSMAN
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|KADİR AYDIN
|RAİF
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|BİLAL GÜLER
|ENVER
|VİZE
|HASBUĞA
|109
|33
|FEHİM AYDIN
|FEHİM
|VİZE
|HASBUĞA
|112
|10
|ATİYE TUĞRUL
|ARİF
|VİZE
|HASBUĞA
|112
|10
|HÜSEYİN TUĞURUL
|HASAN
|VİZE
|HASBUĞA
|112
|10
|ZÜMRÜT TUĞURUL
|HÜSEYİN
|VİZE
|HASBUĞA
|112
|10
|MUSTAFA BEKTAŞ
|OSMAN
|VİZE
|HASBUĞA
|112
|10
|RAHMİYE ORDU
|ŞABAN
|VİZE
|ÇÜVENLİ
|111
|55
|AHMET YILMAZ
|HASAN
|VİZE
|ÇÜVENLİ
|110
|2
|NEZAHAT AGA
|AHMET
|VİZE
|ÇÜVENLİ
|110
|2
|NEZAHAT AGA
|AHMET
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|2
|KAMİL ÇAKIR
|İSMAİL
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|2
|KAMİL ÇAKIR
|İSMAİL
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|2
|SEBİLE SÖNMEZ
|İSMAİL
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|97
|KAMİL ÇAKIR
|İSMAİL
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|97
|SEBİLE SÖNMEZ
|İSMAİL
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|135
|MESERET BEYDEMİR
|BAYRAM
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|133
|MEHMET ERDOĞAN
|-
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|133
|MELEK SÜRÜCÜ
|ETHEM
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|132
|MEHMET ERDOĞAN
|-
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|132
|MELEK SÜRÜCÜ
|ETHEM
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|131
|MEHMET ERDOĞAN
|-
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|131
|MELEK SÜRÜCÜ
|ETHEM
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|1167
|HATİCE DİLBER
|SADIK
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|1167
|FATMA BAYKUŞ
|SADIK
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|1167
|RAMİYE ATEŞ
|SADIK
|VİZE
|AKINCILAR
|0
|936
|MERYEM KESKİN
|MEHMET
Basın No: ILN02086835
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