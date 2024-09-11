TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kırklareli il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 07.05.2021 tarih, 14-1856 karar, 07.05.2021 tarih, 14-1755 karar, 09.05.2023 tarih, 12-913 karar, 09.05.2023 tarih, 12-908 karar ve 30.05.2023 tarih, 16-1108 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı VİZE DÜZOVA 141 22 ENGİN KENT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - VİZE DÜZOVA 141 22 ENGİN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ - VİZE DÜZOVA 141 19 KEZİBAN ERDİL YAŞAR EŞİ VİZE DÜZOVA 141 19 ŞAHBAZ ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 141 19 ESMA ERDİL YAŞAR GELİNİ VİZE DÜZOVA 141 19 HATİCE ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 141 19 HATİCE ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 141 19 ELMAS ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 141 19 HATEM ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 141 19 EMİNE ERDİL YAŞAR VİZE DÜZOVA 142 7 YÜCEL SEZER YAHYA VİZE DÜZOVA 142 7 VAHİT TAHİROĞLU FİLİT VİZE DÜZOVA 107 1 FERİDE MUSTAFA EŞİ VİZE DÜZOVA 106 22 MEHMETALİ ERDEM BEKİR VİZE DÜZOVA 106 43 MUSTAFA KERİM VİZE DÜZOVA 106 43 NACİYE MUSTAFA EŞİ VİZE DÜZOVA 103 64 KADRİYE GÖK ALİ VİZE DÜZOVA 103 64 ÜZEYİR GÜNEŞ DEMİR VİZE DÜZOVA 103 64 NAZMİYE ŞAHİN YAŞAR VİZE DÜZOVA 103 65 FATME VAROL İBRAHİM VİZE DÜZOVA 103 65 MEHMET VAROL İSMAİL VİZE DÜZOVA 103 65 AYTEN VAROL İSMAİL VİZE DÜZOVA 103 65 AYNUR VAROL İSMAİL VİZE DÜZOVA 103 65 MELEK CEYLAN HASAN VİZE DÜZOVA 103 65 MELEK CEYLAN HASAN VİZE DÜZOVA 103 57 YAKUP KAZIM VİZE DÜZOVA 103 57 DEMİR MÜMİN VİZE DÜZOVA 103 57 KAZIM YAKUP VİZE DÜZOVA 103 57 AYŞE MÜMİN VİZE DÜZOVA 103 56 AYŞE HÜSEYİN ANNESİ VİZE DÜZOVA 103 53 HASAN TARCAN HÜSNÜ VİZE DÜZOVA 103 53 BİNNUR BOZKURT CEVDET VİZE DÜZOVA 103 53 NESRİN TARCAN AHMET VİZE DÜZOVA 103 53 SANİYE TARCAN NURİ VİZE DÜZOVA 103 53 SERKAN TARCAN NURİ VİZE DEVLET 630 78 ZEHRA KURÇAK RAHİM VİZE DEVLET 630 78 HANİFE KURÇAK RAHİM VİZE DEVLET 630 75 SEBİLE İPER SÜLEYMAN EŞİ VİZE OKÇULAR 129 5 ÇİFTÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - VİZE OKÇULAR 129 2 ÇİFTÇİLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - VİZE OKÇULAR 130 23 DURGUNLAR KUYUMCULUK GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İÇ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - VİZE OKÇULAR 130 22 DURGUNLAR KUYUMCULUK GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İÇ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - VİZE OKÇULAR 130 18 RAFET DUMAN SAFET VİZE OKÇULAR 130 18 RUKİYE SEVGİ HÜSNÜ VİZE OKÇULAR 130 18 RAFET DUMAN SAFET VİZE OKÇULAR 130 20 CEMALETTİN DALKILIÇ GAFUR VİZE HASBUĞA 122 5 MEHMET AKYOL HÜSEYİN VİZE HASBUĞA 129 1 MURAT ÖZCAN NAZMİ VİZE HASBUĞA 129 1 EMİR TEKİN BEKİR VİZE HASBUĞA 129 1 YAŞAR SELİM TEKİN BEKİR VİZE HASBUĞA 131 11 ALİ NAZMİ CENGİZ ARİF VİZE HASBUĞA 131 11 CENGİZ CENGİZ ALİ NAZMİ VİZE HASBUĞA 131 11 HASAN OLGUN ARSLAN VİZE HASBUĞA 131 11 MEHMET HANÇER BAYRAM VİZE HASBUĞA 131 11 RECEP OLGUN HÜSEYİN VİZE HASBUĞA 131 11 REFİK AKÇAY TEVFİK VİZE HASBUĞA 131 11 FİKRET TUNCEL ZİYA VİZE ÇÜVENLİ 110 21 ZAFER SÖNMEZ KEMAL VİZE TOPÇUKÖY 124 26 NASUH GÜNAYDIN MÜMİN VİZE TOPÇUKÖY 124 26 AHMET GÜNAYDIN NASUH VİZE TOPÇUKÖY 124 26 ÜMMÜŞ GÜNAYDIN MUSTAFA VİZE TOPÇUKÖY 124 26 SEBAHAT ERYILMAZ HASAN VİZE MÜSELLİM 103 15 SADİ ŞEN CEMAL VİZE HASBUĞA 135 28 MUSTAFA BEKTAŞ OSMAN VİZE HASBUĞA 135 19 EŞREF - VİZE HASBUĞA 135 19 NEDİM - VİZE HASBUĞA 135 15 FATME ÖZTÜRK AHMET VİZE HASBUĞA 135 15 ARİF ÖZTÜRK ŞABAN VİZE HASBUĞA 135 6 NECİBE TÜRKYILMAZ - VİZE HASBUĞA 135 5 NAZMİ KIZILTO İBRAHİM VİZE HASBUĞA 135 5 CEMİLE CANBAZ SALİH VİZE HASBUĞA 135 5 İSMET KIZILTO SALİH VİZE HASBUĞA 135 5 SALİH KIZILTO SALİH VİZE HASBUĞA 135 5 KADRİYE BOYLU SALİH VİZE HASBUĞA 135 5 TALİP EROĞLU YAHYA VİZE HASBUĞA 135 5 HATİCE EROĞLU YAHYA VİZE HASBUĞA 135 5 HASAN EROĞLU YAHYA VİZE HASBUĞA 136 4 TEKİN GÜNEŞ FETHİ VİZE HASBUĞA 130 18 HÜSEYİN ALİ VİZE HASBUĞA 131 11 ALİ NAZMİ CENGİZ ARİF VİZE HASBUĞA 131 11 CENGİZ CENGİZ ALİ NAZMİ VİZE HASBUĞA 131 11 HASAN OLGUN ARSLAN VİZE HASBUĞA 131 11 MEHMET HANÇER BAYRAM VİZE HASBUĞA 131 11 RECEP OLGUN HÜSEYİN VİZE HASBUĞA 131 11 REFİK AKÇAY TEVFİK VİZE HASBUĞA 131 11 FİKRET TUNCEL ZİYA VİZE HASBUĞA 111 52 İDRİS PEHLİVAN MEHMET VİZE HASBUĞA 111 53 İDRİS PEHLİVAN MEHMET VİZE HASBUĞA 111 54 İDRİS PEHLİVAN MEHMET VİZE HASBUĞA 109 53 HATİCE AYDIN OSMAN VİZE HASBUĞA 109 31 KADİR AYDIN RAİF VİZE HASBUĞA 109 31 BİLAL GÜLER ENVER VİZE HASBUĞA 109 31 FEHİM AYDIN FEHİM VİZE HASBUĞA 109 32 HATİCE AYDIN OSMAN VİZE HASBUĞA 109 32 MEHMET AYDIN İDRİS VİZE HASBUĞA 109 32 GÜLTEN AKSOY MEHMET VİZE HASBUĞA 109 32 KADİR AYDIN RAİF VİZE HASBUĞA 109 32 BİLAL GÜLER ENVER VİZE HASBUĞA 109 32 FEHİM AYDIN FEHİM VİZE HASBUĞA 109 33 MEHMET AYDIN İDRİS VİZE HASBUĞA 109 33 GÜLTEN AKSOY MEHMET VİZE HASBUĞA 109 33 HATİCE AYDIN OSMAN VİZE HASBUĞA 109 33 KADİR AYDIN RAİF VİZE HASBUĞA 109 33 BİLAL GÜLER ENVER VİZE HASBUĞA 109 33 FEHİM AYDIN FEHİM VİZE HASBUĞA 112 10 ATİYE TUĞRUL ARİF VİZE HASBUĞA 112 10 HÜSEYİN TUĞURUL HASAN VİZE HASBUĞA 112 10 ZÜMRÜT TUĞURUL HÜSEYİN VİZE HASBUĞA 112 10 MUSTAFA BEKTAŞ OSMAN VİZE HASBUĞA 112 10 RAHMİYE ORDU ŞABAN VİZE ÇÜVENLİ 111 55 AHMET YILMAZ HASAN VİZE ÇÜVENLİ 110 2 NEZAHAT AGA AHMET VİZE ÇÜVENLİ 110 2 NEZAHAT AGA AHMET VİZE AKINCILAR 0 2 KAMİL ÇAKIR İSMAİL VİZE AKINCILAR 0 2 KAMİL ÇAKIR İSMAİL VİZE AKINCILAR 0 2 SEBİLE SÖNMEZ İSMAİL VİZE AKINCILAR 0 97 KAMİL ÇAKIR İSMAİL VİZE AKINCILAR 0 97 SEBİLE SÖNMEZ İSMAİL VİZE AKINCILAR 0 135 MESERET BEYDEMİR BAYRAM VİZE AKINCILAR 0 133 MEHMET ERDOĞAN - 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Basın No: ILN02086835

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