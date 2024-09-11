T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/516 Esas

KARAR NO : 2024/455

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Gülten oğlu, 07/08/1984 doğumlu, Balıkesir, Karesi, Eskikuyumcular mah/köy nüfusuna kayıtlı SERDAR İMREN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 09.09.2024

Basın No: ILN02087150

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