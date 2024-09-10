İLAN
EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/387 KARAR NO : 2024/143
DAVALI : MUSTAFA ÖKDEM (T.C. 19213054724)
Davacı Nagihan Kumru tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen kararına ilişkin olarak davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi sunmuş olup, istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre verildiği ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02084985
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