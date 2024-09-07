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KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 00:02 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 07:05
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 07:05

T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ KAYI KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 28

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 4276,26

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KARA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/239 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02084903

#ilan.gov.tr

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