T.C. AKYURT ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/426 Esas

KARAR NO : 2024/83

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2024 tarihli ilamı ile 265/1 maddesi neticesinde verilen 6 ay 20 gün hapis cezasının 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına) karar verilen Mohammad Osman ve Hanifeh oğlu, 01/01/1997 doğumlu, NEVİD SAFİ (MOHAMMAD NAZARI) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02086059

#ilan.gov.tr