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T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 07:15
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 07:15

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T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/107 Esas19/08/2024 Konu : GAİPLİK İLANIMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği hususunda araştırma yapılan AKİF KOÇAK hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/08/2024

GAİP ADI SOYADI : AKİF KOÇAK

BABA ADI : CELAL

ANA ADI : NADİYE

DOĞUM TARİHİ : 19/03/1958

DOĞUM YERİ : TERCAN/ERZİNCAN

Basın No: ILN02084889

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