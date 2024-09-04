T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/260

Karar No : 2024/234

İLAN

Mahkememizin 30/05/2024 tarih ve 2023/260 esas 2024/234 sayılı kararı ile sanıklar Jamshıd Fermanı ve diğerleri hakkında nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından mahkumiyetlerine kararı verildiği,gerekçeli karar ile sanıkların istinaf taleplerinin müşteki; Mohammad oğlu 04/07/1989 doğumlu IBRAHIEM ALTAWEL'e tebliğ edilemediği, Göç İdaresi Başkanlığından gelen yazıda da aynı adresin bildirildiği bu nedenle tebligat yapılacak başka bir adresinin bulunmadığı anlaşılmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve sanıkların istinaf talebinin; tirajı ellibinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/09/2024

Basın No: ILN02084214

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