Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda özellikleri ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karahasanlı Mahalle, 177 Ada, 1 Parsel, üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Geometrik olarak dikdörtgene yakın, topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıya sahip olup, köşe parsel konumludur. Taşınmaz boş arsa vaziyetindedir. Taşınmaz üzerinden batı cepheden geçen enerji nakil hattı nedeniyle TEİAŞ lehine irtifak hakkı bulunmaktadır. Dosya içinde yer alan ilgili kurum tarafından hazırlanmış rapor incelenmiş, İrtifak hakkının batı yönünde cepheli olduğu 1062/2 Sokaktan 5 m çekme mesafesi bulunmaktadır. Bu yolun keşif sırasında henüz açılıp kullanılmadığı görülmüştür. Enerji nakil hattının en yüksek salınım mesafesinin çekme mesafesi sınırı içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Şehir merkezinde, merkezi bir konumda yer alan taşınmazın bulunduğu bölge son dönemde konut açısından yüksek rağbet gören bir bölgedir. Yeni yapılaşma yüksek yoğunlukta olup site içi ve yaşam alanı konseptli konutlar ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Taşınmaz üzerinde bir hissedar payında intifa hakkı olup, satışla birlikte intifa hakkı kaldırılacak, hissedarın payına düşen miktara intifa hak sahibinin alacağına ilişkin bloke konulacaktır. TEİAŞ daimi irtifak şerhleri kaldırılmayıp, taşınmaz kaydında yeni alıcıya intikal edecektir.

Adresi : Yenişafak Mah. 1055 Sokak, No:2Merkezefendi / Denizli - Yüzölçümü : 10.542,72 m2

İmar Durumu :M.Efendi Bld. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre taşınmaz Konut Alanı vasıflıdır. Ayrık nizamlı, 5 kat, Taks: 0,30, Kaks: 1,50, ön bahçeden 5 m, yan bahçeden 4 m çekme mesafeli yapılaşma şartlarına sahiptir. Batı yönünde enerji nakil hattı geçmekte olup ilgili kurumdan görüş alınmadan ruhsat verilmez şerhi bulunmaktadır.

Kıymeti : 242.482.560,00 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1) Irtifak Taşınmaz Üzerinde M: Teiaş Genel Müdürlüğü Lehine 714 M2 Lik Daimi İrtifak Hakkı Vardır. Türkiye Elektrik Kurumu (tek) 16/04/1981 - 2426Vkn:8790304314(sn:5641),türkiy E Elektrik İletim Anonim Şirketi Vkn:8790304314(SN:4441655), 2) Irtifak Taşınmaz Üzerinde M: Teiaş Genel Müdürlüğü Lehine Beyannamesinde Görüldüğü Üzere 214 M2 Lik Türkiye Elektrik Kurumu (tek) 01/06/1981 - 3340 Kısmında Daimi İrtifak Hakkı Vardır. Vkn:8790304314(sn:5641), Türkiy e Elektrik İletim Anonim Şirketi Vkn:8790304314(sn:4441655),

3) İrtifak Hisse (İrfan Aslan) Üzerinde İntifa hakkı vardır. Ahmet Ömercioğlu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karahasanlı Mahalle, 177 Ada, 2 Parsel, Üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Geometrik olarak dikdörtgene yakın, topoğrafik olarak eğimsiz bir yapıya sahip olup, köşe parsel konumludur. Taşınmaz boş arsa vaziyetindedir. Şehir merkezinde, merkezi bir konumda yer alan taşınmazın bulunduğu bölge son dönemde konut açısından yüksek rağbet gören bir bölgedir. Yeni yapılaşma yüksek yoğunlukta olup site içi ve yaşam alanı konseptli konutlar ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. Taşınmaz üzerinde bir hissedar payında intifa hakkı olup, satışla birlikte intifa hakkı kaldırılacak, hissedarın payına düşen miktara intifa hak sahibinin alacağına ilişkin bloke konulacaktır.

Adresi : Yenişafak Mah. 1060 Sokak, No:3Merkezefendi / Denizli - Yüzölçümü : 1.382,76 m2

İmar Durumu :Merkezefendi Bld.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre taşınmaz Konut Alanı vasıflıdır. Ayrık nizamlı, 5 kat, Taks: 0,30, Kaks: 1,50, ön bahçeden 5 m, yan bahçeden 4 m çekme mesafeli yapılaşma şartlarına sahiptir. Kıymeti : 31.803.480,00 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hisse (İrfan Aslan) Üzerinde İntifa hakkı vardır. İntifa Hak Sahibi: Ahmet Ömercioğlu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:53 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:53 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:53

31/08/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02083895

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