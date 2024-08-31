T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/123 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi

MEVKİİ : Kepez Köyü

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 14 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 165,67 m²'lik kısmı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kepez Köyü Tüzel Kişiliği

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/123 Esas sayısında dava açılmıştır.

Basın No: ILN02082560

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