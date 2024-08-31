T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/1021

Karar No : 2024/389

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 06/05/2024 tarihli karar ile Tehdit, Basit Yaralama suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINAcezası kararıtüm aramalara rağmen sanık Ahmad ve Wroud oğlu25/06/2981 doğumlu BELAL ALHAMADAH'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 28/08/2024

Basın No: ILN02083442

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