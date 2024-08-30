T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/597 Esas 16/08/2024 İLAN METNİ

Davacı Hanım Döner ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kayalar Mahallesinde (N39-B-15-D/-15-C) davacı Hanım Döner tarafından 45 yılı aşkın süredir kullanıldığı iddia edilen 6895,78 m2 ve 3294,12 m2'lik tapulama harici taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin 2024/597esas sayılı dava dosyasına 3 aylık zaman içerisinde müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02082212

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