PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 00:01 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:08
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 07:08

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/275 Esas 10/03/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen İBRAHİM HALİL MOYAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 31945421650

ADI SOYADI : İBRAHİM HALİL MOYAN

BABA ADI : MEHMET ALİ

ANA ADI : AFİFE

DOĞUM TARİHİ : 23/08/1979

DOĞUM YERİ : SİLVAN

İKAMETGAH ADRESİ : Şeyh Şamil Mah. 595. Sk. No:5 İç Kapı No:3 Bağlar / DİYARBAKIR

Basın No: ILN01992657

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA