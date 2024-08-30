T.C.

AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın vasfı Kargir ev ve Arsadır. Taşınmaz 2.340,10m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde yığma taşıyıcı sistemli tek katlı bina ve müştemilat yer almaktadır. Binanın 126.66 m2 kullanım alanı sahiptir. Bahse konu parselde yer alan binanın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalı, pencereler PVC doğrama ve çatı ahşap iskelet üzeri Marsilya tipi kiremit kaplamadır. Çatıda güneş enerjili su ısıtma sistemi yer almaktadır. Tek katlı ev 3 oda, salon, mutfak, banyo-w.c. koridor, hol hacimlerinden ibarettir. Odaların zemini laminant parke, koridorun zemini fayans kaplama ve duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak zemini, ıslak hacim zemini ve duvarları fayans kaplamadır. Evin giriş kapısı çelik doğrama ve iç kapılar ahşap doğramadır.Müştemilat zemin kat seviyesinde ve yaklaşık 16 m2 kullanım alanlıdır. Müştemilat duvarları briket kaplama üzeri serpme sıvalı, kapısı demir doğrama ve çatısı betonarme dam çatıdır. Arsa Değeri 3.510.150,00 TL, Ev Değerİ 1.086.109,50TL ve Müştemilat Değeri 20.160,00 TL olmak üzere TOPLAM 4.616.419,50TL olarak kıymet takdiri yapılmıştır.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak Ankara Caddesi No:112Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.340,10 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.616.419,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın vasfı ARSA'dır. Taşınmaz 584,21m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz imar sınırları içerisindedir. Taşınmaza ulaşım için Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kuzeybatı yönünde ilerlerken Akşemseddin Cami'yi geçtikten 330 metre sonra sola dönülerek Çakmaktaş Küme Evler sokağa girilir. Bu sokak üzerinde 255 metre ilerledikten sonra sağa dönülür. Dönüldükten sonra 25 metre sonra sağ kol üzerinde 176 ada 7 parsele ulaşılır.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Özkonak/Camicedit 176 Ada 7 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 584,21 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 876.315,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02082217

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