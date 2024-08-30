İLAN KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 10.09.2024 tarihi Salı günü Belediyemiz hizmet binası üçüncü katındaki konferans salonunda saat 14:30'da başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.

2-İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

SN Mahalle İmar Durumu Cinsi Ada/ Parsel M² Geçici Teminat(₺) Muhammen Bedel(₺) Peşinat (₺) 1 Bağlık (Temel Eğitim) 7 Kat TİCK TAKS:0,40 KAKS: 2 Arsa 100/10 2.669,88 720.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 (Kalan 4 Taksit) 2 Yenice (Mavikent) Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 2 Kat Yençok: 8,5 Arsa 501/8 2.961,73 510.000,00 17.000.000,00 10.000.000,00 (Kalan 4 Taksit)

3-Satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İdare ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4-İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5-İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) Taşınmaz şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi Gerçek kişiler için İkametgah belgesi İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi Yer görme belgesi İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.) Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler, Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

6- Peşinat ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, taksit ödemeleri peşinatın ardından birer ay ara ile 4 ay içerisinde ödenir

7-İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 10.09.2024 saat 12:30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir

8-İhale şartnamesi ve taşınmazın imar planı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

Basın No: ILN02081259

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