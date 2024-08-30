İLAN

ÇORLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1361 Esas

KARAR NO : 2022/1467

VASİYET YAPILAN : SERDAR CANBEK

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

''HÜKÜM :

TALEBİN KABULÜNE,

1-62386103560 T.C Kimlik numaralı Mahmut CANBEK tarafından tanzim ettirilenÇorlu 2. Noterliğinin 16/02/2001 tarih ve 2304 yevmiye sayılıvasiyetnamesinin açılıp okunduğunun tespitine,

2-Vasiyetname aslının Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kasasına teslimine,

3-TMK'nın 496. ve devamı maddeleri uyarınca her nev'i butlan ve miras sebebiyle istihkak davaları hakkı mahfuz olmak üzere mahkememizce yapılacak başkaca işlem kalmadığından esasın kapatılmasına,

4-Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yapılan yargılama giderinin devlet üzerinde bırakılmasına,

6-Vasiyetnameden bir örneğin gerekçeli kararla birlikte mirasçılara tebliğine,

7-Harç alınmasına yer olmadığına,

8-Kararın tebliğinden itibaren verilen bir aylık süre içerisinde vasiyetnamenin iptali davası açılmadığı takdirde atanmış mirasçının talebi üzerine kendisine atanmış mirasçılık belgesi, belirli mal bırakma şeklindeki vasiyetnamelerde ise lehine mal bırakılan kişinin talebi üzerine vasiyet alacaklısı belgesi verilebileğine,

Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 10/11/2022''

Vasiyet yapılan Serdar Canbek' e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/06/2024

Basın No: ILN02083080

#ilan.gov.tr